"(W Ukrainie) chodzi o los nas wszystkich. Nie chodzi o kilka kilometrów kwadratowych, ale o zasadnicze pytanie, czy dopuścimy do klasycznej wojny, której rezultatem jest podbój. Jeżeli do niej dopuścimy, to zaufanie, że jesteśmy gotowi do obrony naszej wolności, zostanie zakwestionowane. Niepewne stanie się też przekonanie, że jesteśmy gotowi do solidarności w NATO" – powiedział Wadephul w wywiadzie opublikowanym w piątek w portalu dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ).