"Jeśli chodzi o kolejną próbę Putina z życiem ludzi – teraz na terytorium Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. O 17:15 na naszym niebie zostały zarejestrowane rosyjskie drony uderzeniowe. Ukraińska obrona powietrzna i lotnictwo już rozpoczęły działania ochronne. 'Szachidy' na naszym niebie – to prawdziwe podejście Putina do Wielkanocy i do życia ludzi" – napisał Wołodymyr Zełenski na platformie Telegram.