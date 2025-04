Zła wiadomość dla fanów "Znachora". Wielkanocny seans z rodziną pod znakiem zapytania

"Znachor" z 1982 roku to nieodłączny dodatek do wszystkich polskich świąt. Jednak podczas gdy zwykle mogliśmy oglądać go z rodziną przy suto zastawianych stołach aż kilka razy, to w tym roku fanów filmu Jerzego Hoffmana czeka rozczarowanie. Historia Rafała Wilczura pojawi się w tę Wielkanoc na ekranie zaledwie dwukrotnie.