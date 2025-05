Tak prezentuje się odświeżone Audi Q7 Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

REKLAMA

W 2024 roku oba te modele przeszły znaczący lifting, wprowadzający zmiany w stylistyce, wyposażeniu i technologii, umacniając ich pozycję w segmencie luksusowych SUV-ów premium.

Audi Q7: Przestronność i komfort dla siedmiu

Zmodernizowane Audi Q7 zachowuje swoje imponujące wymiary, które gwarantują wyjątkową przestronność. Długość nadwozia wynosi około 5072 mm, szerokość 1970 mm (2212 mm z lusterkami), a wysokość 1748 mm. Rozstaw osi mierzy 2995 mm, co przekłada się na obszerne wnętrze z możliwością konfiguracji siedmiu miejsc siedzących.

Pojemność bagażnika jest zróżnicowana w zależności od ustawienia foteli: od 295 litrów przy rozłożonych trzech rzędach, przez 865 litrów przy złożonym trzecim rzędzie, do imponujących 2050 litrów przy złożonych dwóch rzędach siedzeń. Masa własna Q7 rozpoczyna się od około 2080 kg. Jako duży SUV, Audi Q7 oferuje znakomite możliwości holowania, z dopuszczalną masą przyczepy z hamulcem do 3500 kg i 750 kg bez hamulca.

REKLAMA

Zelektryfikowana paleta silników w Audi Q7

Pod maską Audi Q7 2025 znajdziemy zmodernizowane jednostki napędowe, w większości wspierane technologią mild-hybrid (mHEV), a także warianty hybrydowe plug-in (PHEV). Wszystkie silniki współpracują z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów Tiptronic i stałym napędem na cztery koła quattro.

REKLAMA

Zużycie paliwa (cykl mieszany WLTP) dla Audi Q7 prezentuje się następująco:

Dla silników wysokoprężnych (mHEV): od około 7.8 l/100 km. Dla silników benzynowych (mHEV): od około 10.0 l/100 km. Dla wariantów hybrydowych plug-in: od około 1.2 l/100 km (przy założeniu regularnego ładowania i wykorzystania napędu elektrycznego).

Audi SQ7: Potęga V8 w luksusowym SUV-ie

Odświeżone Audi SQ7 to propozycja dla tych, którzy oczekują najwyższych osiągów od dużego SUV-a. Miejsce dotychczasowego silnika wysokoprężnego zajęła potężna jednostka benzynowa.

Silnik: 4.0 TFSI V8 (mHEV), biturbo Moc maksymalna: 507 KM (373 kW) Maksymalny moment obrotowy: 770 Nm Skrzynia biegów: 8-stopniowa automatyczna Tiptronic Napęd: Stały napęd na wszystkie koła quattro Przyspieszenie 0-100 km/h: 4.1 sekundy Prędkość maksymalna: 250 km/h (elektronicznie ograniczona, opcjonalnie wyższa z pakietem Dynamic)

REKLAMA

Zużycie paliwa (cykl mieszany WLTP) dla Audi SQ7 wynosi średnio od około 11.9 do 12.7 l/100 km, co jest wartością adekwatną do potężnych osiągów oferowanych przez ten model. SQ7 również korzysta z technologii mild-hybrid dla poprawy efektywności.

Cennik i wersje wyposażenia

Odświeżone Audi Q7 i SQ7 są już dostępne w sprzedaży na polskim rynku, a ich ceny odzwierciedlają ich premium pozycjonowanie i bogate wyposażenie.

Ceny Audi Q7 w Polsce (ceny mogą się różnić w zależności od dealera i konfiguracji):

Audi Q7 45 TDI quattro Tiptronic: od około 344 000 zł Audi Q7 50 TDI quattro Tiptronic: od około 362 800 zł Audi Q7 55 TFSI quattro Tiptronic: od około 376 300 zł Ceny wersji hybrydowych plug-in (TFSI e) są dostępne w konfiguratorze, rozpoczynając się od około 372 000 zł (dla wersji bazowej). Dostępne są różne linie wyposażenia , np. S line , podnoszące sportowy charakter i wzbogacające listę elementów.

Ceny Audi SQ7 w Polsce:

Audi SQ7 4.0 TFSI quattro Tiptronic: od około 502 800 zł (cena może się różnić w zależności od dealera i konfiguracji).

Wyposażenie standardowe wersji bazowej Audi Q7 po liftingu obejmuje m.in.:

System nawigacji MMI Navigation plus z MMI touch response Audi virtual cockpit plus Reflektory LED oraz tylne światła LED z nową sygnaturą świetlną Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika Systemy wspomagania kierowcy , w tym ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu i asystent parkowania plus z kamerą cofania Obręcze kół ze stopu metali lekkich (standardowo 19-calowe)

REKLAMA

Wyposażenie standardowe Audi SQ7 jest znacznie bogatsze i obejmuje dodatkowo lub zamiast elementów z Q7 m.in.:

Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne sportowe S Układ kierowniczy z progresywnym przełożeniem Hamulce z czerwonymi zaciskami i logo S Elementy stylistyczne nadwozia i wnętrza charakterystyczne dla modeli S , w tym sportowe fotele i dedykowane detale wykończeniowe Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport (standardowo 21-calowe, opcjonalnie 22-calowe) Audi virtual cockpit z widokiem RS Sportowy układ wydechowy

Szczegółowe informacje o wyposażeniu oraz opcjach personalizacji dostępne są w konfiguratorze na oficjalnej stronie Audi Polska oraz u autoryzowanych dealerów. Odświeżone Audi Q7 i SQ7 to luksusowe SUV-y, które dzięki wprowadzonym zmianom pozostają w czołówce swojego segmentu, oferując połączenie komfortu, najnowszej technologii i, w przypadku SQ7, znakomitych osiągów.