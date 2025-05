Oto nowe, odświeżone Audi Q8 Fot. Materiały prasowe Audi

Na rok modelowy 2025 cała rodzina Q8 przeszła kompleksową modernizację, wprowadzającą odświeżoną stylistykę, nowe elementy wyposażenia i udoskonalenia techniczne. Zmodernizowane Audi Q8, SQ8 i RS Q8 miały swoje światowe premiery pod koniec 2024 roku i na początku 2025 roku.

Audi Q8: Design i funkcjonalność flagowego SUV Coupé

Zmodernizowane Audi Q8 zachowuje swoje charakterystyczne proporcje SUV-a coupé, z lekko opadającą linią dachu, co nadaje mu dynamicznego wyglądu. Długość nadwozia wynosi około 4992 mm, szerokość 1995 mm (2190 mm z lusterkami), a wysokość 1705 mm. Rozstaw osi to 2995 mm, co zapewnia przestronne wnętrze dla pięciu pasażerów.

Mimo sylwetki coupé Q8 oferuje praktyczny bagażnik o standardowej pojemności 605 litrów, którą można powiększyć do 1755 litrów po złożeniu tylnej kanapy. Masa własna pojazdu zaczyna się od około 2095 kg, zależnie od wersji napędowej. Audi Q8 to także imponujące możliwości holowania, z dopuszczalną masą przyczepy z hamulcem do 2800 kg (w zależności od wersji) i 750 kg bez hamulca.

Zelektryfikowane silniki w Audi Q8

Odświeżone Audi Q8 oferuje zelektryfikowaną gamę silników, w tym jednostki wysokoprężne TDI, benzynowe TFSI, a także warianty hybrydowe plug-in (PHEV). Wszystkie standardowo współpracują z napędem quattro i automatyczną skrzynią biegów (Tiptronic dla wersji spalinowych i PHEV).

Zużycie paliwa/energii (cykl mieszany WLTP) dla Audi Q8:

Dla silników wysokoprężnych (mHEV): od około 7.4 do 8.0 l/100 km. Dla silników benzynowych (mHEV): od około 9.6 do 10.2 l/100 km. Dla wariantów hybrydowych plug-in: od około 1.2 do 1.6 l/100 km oraz zużycie energii elektrycznej od około 24.7 do 27.9 kWh/100 km (przy założeniu regularnego ładowania).

Audi SQ8: Sportowa elegancja z mocą V8

Zmodernizowane Audi SQ8 to połączenie luksusu Q8 ze sportowymi osiągami dzięki silnikowi V8.

Silnik: 4.0 TFSI V8 (mHEV), biturbo Moc maksymalna: 507 KM (373 kW) Maksymalny moment obrotowy: 770 Nm Skrzynia biegów: 8-stopniowa automatyczna Tiptronic Napęd: Stały napęd na wszystkie koła quattro Przyspieszenie 0-100 km/h: 4.1 sekundy Prędkość maksymalna: 250 km/h (elektronicznie ograniczona)

Zużycie paliwa (cykl mieszany WLTP) dla Audi SQ8 wynosi średnio od około 11.9 do 12.8 l/100 km. Podobnie jak inne modele S i RS, realne zużycie może być wyższe przy wykorzystaniu pełnego potencjału napędu.

Audi RS Q8: Najmocniejsze spalinowe Audi

Flagowy, zmodernizowany Audi RS Q8 to najbardziej dynamiczna i najmocniejsza spalinowa odmiana w historii marki.

Silnik: 4.0 TFSI V8 (mHEV), biturbo Moc maksymalna: 600 KM (441 kW) - w standardowej wersji Nowa wersja Performance: 640 KM (470 kW) - najmocniejsze spalinowe Audi Maksymalny moment obrotowy: 800 Nm Skrzynia biegów: 8-stopniowa automatyczna Tiptronic Napęd: Stały napęd na wszystkie koła quattro ze sportowym mechanizmem różnicowym Przyspieszenie 0-100 km/h: 3.8 sekundy (RS Q8), 3.6 sekundy (RS Q8 Performance) Prędkość maksymalna: 250 km/h (elektronicznie ograniczona), opcjonalnie 305 km/h

Zużycie paliwa (cykl mieszany WLTP) dla Audi RS Q8:

RS Q8: od około 13.0 do 13.6 l/100 km. RS Q8 Performance: wartości zbliżone lub nieznacznie wyższe.

Cennik i wersje wyposażenia

Odświeżone Audi Q8, SQ8 i RS Q8 są już dostępne w polskich salonach, a ich ceny pozycjonują je w segmencie premium i high-performance.

Ceny Audi Q8 w Polsce (ceny mogą się różnić w zależności od dealera i konfiguracji):

Audi Q8 45 TDI quattro Tiptronic: od około 378 800 zł Audi Q8 50 TDI quattro Tiptronic: od około 390 000 zł Audi Q8 55 TFSI quattro Tiptronic: od około 405 000 zł Ceny wersji hybrydowych plug-in (TFSI e) rozpoczynają się od około 430 000 zł.

Ceny Audi SQ8 w Polsce:

Audi SQ8 4.0 TFSI quattro Tiptronic: od około 575 700 zł.

Ceny Audi RS Q8 w Polsce:

Audi RS Q8 4.0 TFSI quattro Tiptronic: od około 745 300 zł. Audi RS Q8 Performance 4.0 TFSI quattro Tiptronic: od około 830 000 zł.

Audi Q8 dostępne jest w różnych konfiguracjach, w tym z pakietami stylistycznymi (np. S line Exterieur). SQ8 i RS Q8 mają bogatsze wyposażenie standardowe.

Wyposażenie standardowe wersji bazowej Audi Q8 po liftingu obejmuje m.in.:

System MMI Navigation plus z MMI touch response Audi virtual cockpit plus Reflektory LED oraz tylne światła LED z dynamiczną sygnaturą świetlną (opcjonalnie cyfrowe światła tylne OLED) Dwu lub czterostrefowa klimatyzacja automatyczna Elektrycznie sterowane fotele przednie Systemy wspomagania kierowcy , np. asystent parkowania plus Obręcze kół ze stopu metali lekkich

Wyposażenie standardowe Audi SQ8 obejmuje dodatkowo lub zamiast elementów z Q8 m.in.:

Sportowe zawieszenie adaptacyjne S Układ hamulcowy z czerwonymi zaciskami Elementy stylistyczne nadwozia i wnętrza S Sportowe fotele S Obręcze kół Audi Sport (standardowo 21-calowe)

Wyposażenie standardowe Audi RS Q8 2025 obejmuje najbogatszą specyfikację, w tym m.in.:

Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne sportowe RS Aktywna stabilizacja przechyłów i sportowy mechanizm różnicowy quattro Wyczynowy układ hamulcowy (opcjonalnie ceramiczny) Agresywna stylistyka RS nadwozia i wnętrza Sportowe fotele RS Obręcze kół Audi Sport (standardowo 22-calowe, opcjonalnie 23-calowe) System nagłośnienia premium (np. Bang & Olufsen)

Pełne i szczegółowe informacje o wyposażeniu oraz możliwościach personalizacji dostępne są w konfiguratorach na oficjalnej stronie Audi Polska oraz u autoryzowanych dealerów.