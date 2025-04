Toyota Aygo X: Większa od poprzednika, nadal zwinna w mieście

Toyota Aygo X została zbudowana na platformie GA-B z rodziny TNGA, co pozwoliło na zwiększenie jej gabarytów w porównaniu do standardowej Aygo, jednocześnie zachowując zwinność niezbędną w miejskiej dżungli. Długość nadwozia wynosi 3700 mm, szerokość 1740 mm, a wysokość 1525 mm. Rozstaw osi to 2430 mm. Te wymiary zapewniają przestronniejsze wnętrze niż w poprzedniku, szczególnie na przednich fotelach.