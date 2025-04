Papież Franciszek , mimo problemów zdrowotnych, spotkał się z wiceprezydentem USA J.D. Vance'em w Wielkanocną Niedzielę. To spotkanie miało szczególne znaczenie, ponieważ nie było pewności, czy w ogóle do niego dojdzie.

Franciszek od kilku tygodni zmagał się z poważnym zapaleniem płuc, co zmusiło go do unikania spotkań z politykami. Jednak mimo trudności zdrowotnych, chciał kontynuować swoje obowiązki. Papież podarował wiceprezydentowi USA trzy duże czekoladowe jajka dla trójki jego dzieci, a także krawat watykański i różańce. Wizyta ta, choć trwała zaledwie parę minut – była jednym z ostatnich publicznych spotkań Franciszka.