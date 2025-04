Procedury pogrzebu papieża , jak i wyłonienie nowego są bardzo jasno określone przepisami, obowiązującymi w Watykanie. Ostatnie pożegnanie głowy Kościoła ma zawsze miejsce od 4 do 6 dni po śmierci dotychczasowego papieża. Później nastąpi kilkudniowy okres przygotowań do konklawe.

Kiedy konklawe po śmierci papieża Franciszka? Nowego papieża poznamy najpewniej w maju

Proces konklawe należy do bardzo skomplikowanych. Udział w nim biorą kardynałowie, którzy w dniu śmierci poprzedniego papieża nie mieli ukończonego 80. roku życia. Wszyscy uprawnieni do głosowania zbiorą się w Watykanie , a dokładnie w Kaplicy Sykstyńskiej. Tam zostaną zamknięci na czas głosowania po wcześniejszym złożeniu ślubowania tajemnicy.

Datę konklawe wyznacza Kolegium Kardynałów. To ono stoi także na czele Kościoła podczas sede vacante, czyli braku papieża. I choć to oni wyznaczają ostateczną datę głosowania, to nie mają w tym zakresie zbyt dużego pola do manewru.