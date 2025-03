W Wielki Piątek, 18 kwietnia, o godz. 17.00 sprawowana będzie Liturgia Męki Pańskiej, a o godz. 21.15 w rzymskim Koloseum odbędzie się tradycyjna Droga Krzyżowa. Wielka Sobota, 19 kwietnia, to czas Liturgii Wigilii Paschalnej, która rozpocznie się o godz. 19.30 w Bazylice św. Piotra.

W Niedzielę Wielkanocną, 20 kwietnia, o godz. 10.30 na placu św. Piotra odprawiona zostanie Msza Święta, po której wiernym zostanie udzielone błogosławieństwo "Urbi et Orbi".

Udział papieża Franciszka

Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że ewentualna obecność papieża i jej forma będą zależeć od stanu jego zdrowia. Przypomnijmy, że 23 marca Franciszek opuścił klinikę i został przewieziony do Domu Świętej Marty w Watykanie. Choć hospitalizacja dobiegła końca, lekarze podkreślają, że papież potrzebuje czasu, by dojście do siebie.