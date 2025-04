– Wrócił do pracy, jest aktywny, czasem trzeba go powstrzymywać. Ma się świetnie. Już w sobotę chciał wyjść. Znamy tego człowieka. I nie chciał ukrywać swoich słabości. Widzieliśmy go też w dobrym nastroju. Nie wykluczam kolejnych niespodzianek. A to on decyduje: jest papieżem – przekazał gazecie "Il Messaggero".