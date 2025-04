Papież Franciszek miał poważne problemy ze zdrowiem od połowy lutego, gdy trafił do szpitala z powodu niewydolności oddechowej. W czasie hospitalizacji kilkukrotnie informowano, że jego życie było zagrożone. Mimo to stan duchownego udało się ustabilizować, a pod koniec marca opuścił klinikę. Po powrocie do Watykanu nadal był jednak bardzo osłabiony i miał trudności z wypełnianiem swoich obowiązków.