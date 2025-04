Kandydat musi uzyskać aż 2/3 wszystkich głosów. Jeżeli nie uda się go wyłonić w trakcie trzech pierwszych dni konklawe, następuje jednodniowa przerwa na modlitwę, po której kardynałowie znów zbierają się w kaplicy na kolejne głosowania.

Udział w nim biorą kardynałowie, którzy w dniu śmierci poprzedniego papieża nie mieli ukończonego 80. roku życia. Wszyscy uprawnieni do głosowania zbiorą się w Watykanie , a dokładnie w Kaplicy Sykstyńskiej. Tam zostaną zamknięci na czas głosowania po wcześniejszym złożeniu ślubowania tajemnicy.

Kardynał Konrad Krajewski

Według doniesień mediów, wśród faworytów jest Polak – kard. Konrad Krajewski . Przypomnijmy, że watykanista John L. Allen Jr. wskazywał, że jest on "ulepiony z tej samej gliny", co papież Franciszek , ale jednocześnie ze względu na swoje pochodzenie gwarantowałby stałość doktryny Kościoła.

– Kardynał sprawuje funkcję papieskiego jałmużnika. To osoba, która jest prawą ręką papieża i jej zadaniem jest pomoc ubogim, co też kardynał czyni. Jest tylko jedna taka osoba w Watykanie, więc może stąd te głosy. Warto też dodać, że Kardynał Konrad Krajewski, to osoba niezwykle skromna. Żyje bardzo skromnie i jest przy tym bardzo ludzki – mówił dla naTemat ks. dr Rafał Kowalski w 2022 roku.