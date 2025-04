Zdaniem dziennika "Die Welt" powinno omijać się pytanie, czy Franciszek był papieżem-reformatorem czy nie. "Jedynym wielkim zadaniem papieża, zadaniem chrześcijaństwa, było przekazywanie Bożej miłości całemu światu, nawet poza Kościołem, ustami i rękami. Z drugiej strony nie interesowały go bitwy na słowa, nawet te dotyczące doktryny lub Kościoła i jego konstytucji w ogóle, ani nie odpowiadały mu, skromnemu i pokornemu. On, papież ubogich. On, grzesznik, który nigdy nie kończył publicznego wystąpienia bez pożegnalnego apelu do wszystkich ludzi dobrej woli: ‘I nie zapomnijcie modlić się za mnie'" – czytamy.