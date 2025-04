Przedsiębiorcy muszą złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2024 roku do 20 maja 2025. Dokument ten należy przekazać w rozliczeniu za kwiecień 2025. Dotyczy to – jak podaje ZUS – tych osób, które płacą podatek liniowy, skalę podatkową lub ryczałt ewidencjonowany.

Jak złożyć rozliczenie składki zdrowotnej?

ZUS DRA – blok XII – dla osób prowadzących jednoosobową działalność, ZUS RCA – blok III.F – dla przedsiębiorców opłacających składki za inne osoby, np. pracowników czy zleceniobiorców.

Wniosek trzeba sprawdzić, uzupełnić dane, podpisać i odesłać do ZUS do 2 czerwca. W takim przypadku ZUS przekaże nadpłatę na wskazany rachunek bankowy najpóźniej do 1 sierpnia.