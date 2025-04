Nowy podatek za rogiem. Uderzy w singli, bezdzietnych i tę grupę Polaków. Fot. Mariusz Grzelak/East News

Temat "bykowego" po raz pierwszy w tym roku pojawił się w styczniu, gdy Marek Jakubiak wypowiedział się na ten temat w Polsat News. W rozmowie o systemie emerytalnym stwierdził, że "bykowe trzeba wprowadzić", dodając: "Dlaczego moje dzieci mają finansować kogoś?". Zapytany o wysokość potencjalnej opłaty, wskazał kwotę 800 zł miesięcznie.

Jak podaje portal Infor, a wcześniej dziennik "Fakt", do Sejmu trafiła obywatelska petycja, której autor – anonimowy – ma zamiar pójść dalej niż Jakubiak. Proponuje on, by osoby bezdzietne płaciły podwójną składkę emerytalną.

Z kolei małżeństwa mające tylko jedno dziecko, jeśli przekroczyły 30. rok życia, miałyby obowiązek zapłacić składkę większą o 50 proc. Z tego obowiązku miałyby być zwolnione osoby bezpłodne lub te, które straciły dziecko.

Autor petycji argumentuje, że osoby bezdzietne nie przyczyniają się do wzrostu liczby przyszłych podatników, a tym samym "w sposób naturalny obciążają system, nie kompensując w jego przyszłym utrzymaniu".

Wskazuje on równie, że przekroczenie 30. roku życia to moment, w którym dany obywatel ukończył studia, najprawdopodobniej podjął pracę i zarabia. – Nie mam innego uzasadnienia, jak nie ma uzasadnienia wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a wynika on z XIX-wiecznych zaszłości" – wskazał w petycji.

Według wyliczeń "Faktu", osoby bezdzietne zarabiające pensję minimalną (obecnie 4666 zł brutto), musiałyby miesięcznie oddawać do ZUS dodatkowo 455 zł. W przypadku zarobków rzędu 6 tys. zł kwota ta wzrosłaby do 585 zł. Przy dochodach 8 tys. zł – do 780 zł, a przy 10 tys. zł – 976 zł miesięcznie.

Bykowe – nie pierwszy raz w Polsce

Przypomnijmy, że "bykowe" to podatek, który funkcjonował w Polsce w czasach PRL-u jako forma wsparcia polityki prorodzinnej. Była to podwyższona stawka podatku dochodowego, obowiązująca osoby bezdzietne, zarówno singli, jak i małżeństwa bez dzieci.

Wprowadzono go, aby zachęcić społeczeństwo do zakładania rodzin i posiadania dzieci, co miało pomóc w odbudowie demograficznej kraju po wojnie. Podatek dotyczył kobiet i mężczyzn powyżej 25. roku życia, którzy pozostawali w stanie wolnym, a także małżeństw bezdzietnych.

Dodajmy, że w innych krajach Europy podobne rozwiązania już funkcjonują. W Niemczech osoby bezdzietne powyżej 23. roku życia płacą wyższą składkę na ubezpieczenie społeczne – o 0,25 pkt proc. Takie działania mają na celu poprawę sytuacji demograficznej.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego rośnie odsetek osób bezdzietnych – szczególnie wśród młodszych dorosłych. W 2021 roku około 30 proc. kobiet w wieku 40-44 lata nie miało dzieci, a wśród mężczyzn w tym samym wieku odsetek ten wynosił około 20 proc.