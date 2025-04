Drozda wystąpi w Sopocie. Oto co będzie tam robił

– Koncert nazywa się "Gdzie się podziały tamte prywatki?", ja wychodzę na scenę i śpiewam piosenki – "Parostatek", której słowa napisałem, a potem "Czarny Alibaba". Organizatorzy doszli do wniosku, że dlaczego ma nie zaśpiewać Drozda. Tam będą różni piosenkarze, ja również będę robił za piosenkarza. Na stare lata debiutant! W niedzielę będzie kabareton, do którego mnie nie zaprosili, a w sobotę będzie koncert, na którym zaśpiewam. Zgodziłem się, bo mi zaproponowali. Przygoda będzie – opowiadał.

Koncert, na którym wystąpi Tadeusz Drozda, zaplanowano na 24 maja (sobota). Artysta w wywiadzie dla naTemat.pl wspominał również, że to on wymyślił nazwę "Polsat", ale nie dostał za to ani złotówki. Stwierdził jednak, że nie ma żalu do Zygmunta Solorza.