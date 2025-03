Drozda ostro o narzekających na emerytury

Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu Drozda przyznał się do tego, iż na początku swojej kariery też nie płacił dużo do ZUS. – Są artyści, którzy narzekają, a prawda jest taka, że kiedy dużo zarabialiśmy, płaciliśmy najniższe składki na emeryturę. No i dzisiaj mamy pokłosie tego, co wynika wyłącznie z naszej pazerności. Żaden artysta się do tego nie przyzna. Ja deklarowałem najniższą, wtedy było to ok. 1500 zł – wspomniał na koniec.