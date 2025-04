Duda ogłosił żałobę narodową po śmierci papieża Franciszka. Oto co to oznacza dla obywateli

Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że w związku ze śmiercią papieża Franciszka, sobota 26 kwietnia 2025 roku będzie dniem żałoby narodowej. Na Placu Świętego Piotra w Watykanie odbędą się wtedy uroczystości pogrzebowe Ojca Świętego. Wyjaśniamy, co to oznacza oraz co wolno, a czego nie należy robić w tym dniu.