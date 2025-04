Premier Donald Tusk postanowił podzielić się z rodakami ostatnią przed świętami polityczną uwagą. Dotyczy ona najnowszych sondaży . Premier, co może zaskakiwać, nie zaapelował o głosowanie na Rafała Trzaskowskiego . A może raczej: nie tylko na niego.

W ten sposób nawiązał oczywiście do kandydatów swoich koalicjantów. Rafał Trzaskowski ma poparcie Koalicji Obywatelskiej, Szymon Hołownia Trzeciej Drogi (choć PSL nie wspiera go zbyt silnie), Magdalena Biejat to kandydatka Lewicy. Te ugrupowania tworzą tzw. Koalicję 15 Października.