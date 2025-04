W poniedziałek 21 kwietnia w wieku 88 lat zmarł papież Franciszek . Jorge Mario Bergoglio był suwerenem Państwa Watykańskiego od marca 2013. Ojciec Święty miał konserwatywne poglądy na temat aborcji i celibatu, ale opowiadał się za otwartym podejściem do społeczności LGBTQ+ , a także krytykował kapitalizm oraz ostrzegał świat przed niszczycielskim wpływem zmian klimatu.

Damięcka nawiązała do śmierci papieża

Do tego grona dołączyła także Matylda Damięcka. Narysowała sylwetkę papieża Franciszka. Na jego głową znalazł się dymek z dopiskiem "good luck", co znaczy "powodzenia". Uwagę zwracają też jego czerwone uszy. Pole do samodzielnej interpretacji zostawiła internatom.