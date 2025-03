Grafiki Damięckiej na Dzień Kobiet

"Ja tam radziłbym jej się uczesać"; "No pochwal się pierścionkiem zaręczynowym"; "Marysiu, powiedz, co masz na sobie" – brzmiało kilka z nich. Kolejne dzieła Damięckiej odnosiły się do ruchu #MeToo oraz wojny w Ukrainie, a także do powszechnego lekceważenia przemocy wobec kobiet.