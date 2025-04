Hołownia zaskoczył oceną papieża Franciszka. Padły mocne słowa Fot. Mateusz Kotowicz/REPORTER

Jak stwierdził we wtorek Szymon Hołownia na spotkaniu w Mielcu, to "papież, który nie pozostawiał chyba nikogo obojętnym".

Hołownia ocenił pontyfikat papieża Franciszka

– To był papież, za którym, jak złapał ten swój wiatr w żagle, to ciężko było nadążyć. To był papież bardzo blisko człowieka. Ja nie zapomnę tych wszystkich opowieści o tym, (…) jak czytając gazety, (…) dzwonił do ludzi, o których historii coś usłyszał, coś przeczytał. (...) Szukał tych ludzi, próbował jakoś do nich dotrzeć, zapraszać ich, okazywać wsparcie – przypomniał lider Polska 2050.

– To był dobry proboszcz, dobry proboszcz świata. Moja ocena jest taka, że był to kiepski polityk, bardzo kiepski dyplomata, ale był niesamowitym proboszczem świata, niesamowitym wierzącym księdzem. A to jest, jeżeli jest się papieżem, tak naprawdę najważniejsze – uważa Hołownia.

– Kompletnie nie zgadzałem się z nim, jeśli chodzi o ocenę wojny na Ukrainie, kiedy niuansował te sprawy, gdzie trzeba było jasno powiedzieć, gdzie jest dobro i gdzie zło. Ale taki był. Ja mam wrażenie, że on Europy po prostu nie rozumiał, nie czuł – wskazał marszałek Sejmu.

– Ale na koniec to on przecież wysyłał kardynała Krajewskiego z karetkami wypakowanymi furą pieniędzy, milionami dolarów, po to, żeby wspierał ukraińskie ofiary rosyjskiej agresji i robił to wielokrotnie – dodał.

Tymczasem prezydent Andrzej Duda ogłosił, że w związku ze śmiercią papieża Franciszka, sobota (26 kwietnia) będzie dniem żałoby narodowej. Na Placu Świętego Piotra w Watykanie odbędą się wtedy uroczystości pogrzebowe Ojca Świętego.

Żałoba narodowa po śmierci papieża Franciszka w Polsce

W czasie trwania żałoby państwowej flagi zostaną opuszczone do połowy masztu – zwłaszcza na budynkach rządowych, siedzibach organów państwowych i samorządowych oraz jednostkach organizacyjnych państwa.

