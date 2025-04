" iHostage " kilka dni po premierze znalazło się na pierwszym miejscu w rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów w Polsce na platformie Netflix. To trzymający w napięciu thriller inspirowany prawdziwym zdarzeniem. Mowa o napadzie na sklep Apple 'a w centrum stolicy Holandii. Sprawcą był 27-latek. Wpadł do budynku i wziął za zakładnika obywatela Bułgarii .

Napastnik miał przy sobie pistolet i kamizelkę, która przypominała materiał wybuchowy. Sam nawet nagłośnił całą akcję, wysyłając zdjęcia do telewizji. Na miejsce przyjechała policja. Padło kilka strzałów. Mężczyzna żądał okupu w wysokości 200 milionów (ok. 928 milionów złotych) w kryptowalutach. Po kilku godzinach, gdy wybiegł z budynku za uciekającym zakładnikiem, potrącił go jeden z przedstawicieli służb specjalnych, który kierował autem. 27-latek zmarł w szpitalu.