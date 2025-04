Gdzie obejrzeć filmy z Valem Kilmerem? (LISTA) Fot. Warner Bros Pictures / Collection Christophel / East News; Mary Evans / All Film Archive / Paramount Pictures / East News; Montaż: naTemat

Reklama.

We wtorek, 1 kwietnia w Los Angeles w wieku 65 lat zmarł Val Kilmer. Przyczyną śmierci amerykańskiego aktora było zapalenie płuc – wiadomość tę potwierdziła córka zmarłego, Mercedes Kilmer. Przypomnijmy, że w 2014 roku u hollywoodzkiego gwiazdora zdiagnozowano raka gardła – od 2020 był w remisji.

Znany krytyk filmowy Roger Ebert mówił: "Jeśli istniałaby nagroda dla najbardziej niedocenionego aktora swoje pokolenia, to powinien otrzymać ją właśnie Val Kilmer". Ikona "Top Gun" nigdy nie miał szansy sięgnąć po Oscara, za to mogła pochwalić się kilkoma nominacjami do Złotych Malin. Wielu widzów uważało krytykę gry aktorskiej Kilmera za przesadzoną.

Reklama.

Gdzie obejrzeć filmy z Valem Kilmerem? (Netlix, Max i nie tylko)

Val Kilmer zdobył reputację aktora, który na planie filmowym miał tworzyć problemy. Joel Schumacher, reżyser "Batmana Forever", określił zachowanie odtwórcy roli Bruce'a Wayne'a mianem "trudnego" i "dziecinnego". Choć wokół aktora zgromadziło się trochę kontrowersji związanych z etyką pracy, jego nazwisko długo cieszyło się popularnością.

Zebraliśmy najważniejsze filmy w karierze Vala Kilmera. Oto gdzie je obejrzycie:

Batman Forever

Val Kilmer jako Batman. Fot. kadr z filmu "Batman Forever"

Gdzie obejrzeć? Prime Video, Rakuten i Canal+

"Batman Forever" z 1995 roku z jednej strony był porażką w oczach krytyków (ze względu na słaby scenariusz), z drugiej odniósł kasowy sukces, zarabiając na całym świecie 336 mln dolarów. Superbohaterska produkcja Schumachera, która powstała na podstawie komiksów DC, przedstawia Vala Kilmera w roli miliardera Bruce'a Wayne'a. Człowiek-nietoperz próbuje powstrzymać Harveya Denta – znanego jako Dwie Twarze – i Człowieka Zagadkę przed odkryciem jego prawdziwej tożsamości.

Reklama.

W obsadzie znaleźli się m.in. Tommy Lee Jones ("Faceci w czerni") jako poszukujący zemsty prokurator okręgowy miasta Gotham, Jim Carrey ("Truman Show") jako uwielbiający łamigłówki Edward Nygma, Chris O'Donnell ("Zapach kobiety") jako Robin oraz Nicole Kidman ("Babygirl") jako ukochana Batmana, doktor Chase Meridian.

Gorączka

Val Kilmer i Robert De Niro w filmie "Gorączka". Fot. kadr z filmu "Gorączka"

Gdzie obejrzeć? CDA Premium, iTunes Store i Rakuten

Za kamerą filmu sensacyjnego "Gorączka" stanął Michale Mann ("Ostatni Mohikanin"), który przedstawia na ekranie pełen napięcia konflikt między detektywem z Los Angeles a nieuchwytnym przestępcą. W roli stróża prawa obsadzono Ala Pacino ("Ojciec chrzestny II"), a złodzieja zagrał Robert De Niro ("Taksówkarz"). Fabuła kryminału była inspirowana prawdziwym pościgiem policjanta Chucka Adamsona za gangsterem Neilem McCauleyem.

Reklama.

Mann dał Kilmerowi do zagrania postać Chrisa Shiherlisa, który jest pomocnikiem wroga Ala Pacino. Scena strzelaniny z jego udziałem (przed napadem na bank) uchodzi za wzór tego, jak kino powinno obchodzić się z bronią palną przed kamerą. W skrócie: zdaniem ekspertów wyszło bardzo realistycznie.

Ściśle tajne

Val Kilmer i Peter Cushing w filmie "Ściśle tajne". Fot. kadr z filmu "Ściśle tajne"

Gdzie obejrzeć? Prime Video i Rakuten

Lubicie absurdalne kino? "Ściśle tajne" Jima Abrahamsa, Davida i Jerry'ego Zuckera bawił kiedyś i bawi dziś. Fabuła komedii jest prosta: w trakcie festiwalu muzycznego organizowanego w NRD amerykański rockandrollowiec zostaje wplątany w intrygę i musi pomóc ruchowi oporu uratować pewnego naukowca. Opis brzmi poważnie, ale to zmyłka.

Humor spodoba się zwłaszcza miłośnikom twórczości grupy Monty Python. Rebelianci przebrani za krowę (niczym wojownicy greccy ukryci w koniu trojańskim) i scena, w której strażnik spada z wieży i po zetknięciu się z ziemią pęka jak porcelana – "Ściśle tajne" to kopalnia kultowych momentów.

W filmie wystąpili Val Kilmer, Peter Cushing (odtwórca Wielkiego Moffa Tarkina w "Gwiezdnych wojnach"), Lucy Gutteridge ("Póki się znów nie spotkamy"), Jim Carter ("Downton Abbey"), Eddie Tagoe ("Poszukiwacze zaginionej Arki") i Jeremy Kemp ("Cztery wesela i pogrzeb").

Reklama.

The Doors

Val Kilmer jako Jim Morrison. Fot. kadr z filmu "The Doors"

Gdzie obejrzeć? Prime Video

Val Kilmer wciela się w Jima Morrisona, frontmana legendarnego zespołu The Doors w biografii "The Doors" nakręconej przez Olivera Stone'a ("Urodzeni mordercy"). W filmie śledzimy podróż wybitnego muzyka i poety do sławy. Jim namawia kolegów na przejażdżkę do Doliny Śmierci i do zażycia tam psychodelików. Po narkotycznej ekstazie kapela zyskuje nie tylko pewność siebie, ale i nowych fanów w Los Angeles. Gdy artyści zostają okrzyknięci nowym fenomenem rockowej sceny, lider zaczyna mieć coraz większy problem z używkami.

Reklama.

Hipisi, narkotyki, ruch wolnej miłości i ciepłe barwy USA lat 60. "The Doors" doczekał się mieszanych recenzji krytyków, którzy chwalili jedynie Stone'a za dobór świetnej obsady. Na ekranie Kilmerowi towarzyszyli m.in. Meg Ryan ("Kiedy Harry poznał Sally"), Kyle MacLachlan ("Miasteczko Twin Peaks"), Frank Whaley ("Pulp Fiction"), Kevin Dillon ("Pluton") i Kathleen Quinlan ("Apollo 13").

Top Gun

Val Kilmer w filmie "Top Gun". Fot. kadr z filmu "Top Gun"

Gdzie obejrzeć? SkyShowtime, Max i Prime Video

Porywczy i arogancki Pete "Maverick" Mitchell zostaje przyjęty do elitarnej amerykańskiej szkoły pilotów wojskowych, w której musi nauczyć się współpracy z równie silnymi osobowościami co on. Bohater rywalizuje o tytuł najlepszego z najlepszych zwłaszcza z Tomem "Icemanem" Kazanskym. Przy okazji próbuje zwrócić na siebie uwagę pięknej instruktorki Charlotte Blackwood.

Reklama.

"Top Gun" Tony'ego Scotta ("Deja Vu") uchodzi za ikoniczne dzieło lat 80. – z pięknym montażem, zapierającymi dech w piersi sekwencjami lotów i zapadającą w ucho oscarową piosenką "Take My Breath Away" zespołu Berlin. Michella zagrał Tom Cruise ("Mission: Impossible"), Kazansky'ego – Kilmer, a Blackwood – Kelly McGillis ("Świadek")

Top Gun: Maverick

Val Kilmer i Tom Cruise w filmie "Top Gun: Maverick". Fot. kadr z filmu "Top Gun: Maverick"

Gdzie obejrzeć? Max, Prime Video, Player i Canal+

W "Top Gun: Maverick" Tom Cruise powraca jako Maverick, który tym razem pełni funkcję instruktora młodych pilotów. Wśród nich jest Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller), syn Goose’a, przyjaciela Mavericka z pierwszego filmu. Skomplikowana relacja tych dwóch to jeden z najbardziej emocjonujących wątków w filmie.

Reklama.

Cruise razem z Kilmerem daje dużą przestrzeń młodym aktorom, by mogli zabłysnąć w sequelu klasyka. Nowym narybkiem są Miles Teller ("Whiplash"), Glen Powell ("Twisters"), Monica Barbaro ("Kompletnie nieznany"), Lewis Pullman ("Thunderbolts"), Jennifer Connelly ("Requiem dla snu") i Jon Hamm ("Mad Men"). "Top Gun: Maverick" zgarnął w ubiegłym roku Oscara w kategorii "najlepszy dźwięk".

Willow

Val Kilmer w filmie "Willow". Fot. kadr z filmu "Willow"

Gdzie obejrzeć? Disney+ i Prime Video

"Willow" Rona Howarda ("Piękny umysł") to film fantasy z 1988 roku opowiadający o niskorosłym Willowie Ufgoodzie, w którym drzemie magia. Pewnego dnia protagonista znajduje nad rzeką niemowlę – przepowiedzianą Elorę Danan, która ma położyć kres działaniom złej królowej Bavmordy. Chłopiec wyrusza w daleką podróż razem ze zhańbionym wojownikiem Madmartiganem. Tym sposobem chce ocalić świat.

Reklama.