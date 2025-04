Niemieckie media o szefowej Bundestagu. Powinna zastanowić się, co mówi

"Problemem nie jest to, że Kościoły zabierają głos w bieżących kwestiach politycznych, ale to, co mają do powiedzenia. I to, o czym milczą" – komentuje "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Jak dodaje, faktycznie można zauważyć, że często wydawane są raczej płytkie oświadczenia – bardziej odruchy polityczne zamiast teologicznej głębi. "Prawie nie słychać Słowa Bożego. Ale właśnie tego najbardziej potrzeba w obliczu wojny, ucieczek i epidemii. Wielu duchownych właśnie to robi; w dużej mierze w pustych ścianach, w domu, w szpitalu, w więzieniu lub na linii frontu. W ciszy i bez rozgłosu. Na tym polega rola Kościoła. Musi zabierać głos. Nie przetrwa jednak jako kolejna polityczna grupa lobbingowa, lecz wyłącznie poprzez skupienie się na swoim rzeczywistym zadaniu" – czytamy.