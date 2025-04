Niemcy, Polacy i Francuzi sceptyczni wobec elektrycznych aut

Wielu Niemców obawia się wyższych cen energii . Trzech na pięciu Niemców uważa, że przejście na odnawialne źródła energii doprowadzi do wzrostu cen energii – to więcej niż w jakimkolwiek innym kraju. Jeden na dwóch Niemców uważa również, że samochody elektryczne są tak samo szkodliwe dla środowiska , jak samochody konwencjonalne. Również w tym przypadku odsetek sceptyków w Niemczech jest wyższy niż w przeważającej liczbie innych badanych krajów. Tylko we Francji (58%) i w Polsce (55%) sceptyków tych jest więcej.

Niemcy o szkodliwości zmian klimatu dla zdrowia

Według Ipsos, dane te pochodzą z badania „People and Climate Change: Public Attitudes to the Climate Crisis and the Transition to Net Zero”. W ankiecie internetowej przeprowadzonej między 24 stycznia a 7 lutego 2025 r. wzięło udział prawie 24 000 osób w 32 krajach. W Niemczech około 1000 respondentów było w wieku od 16 do 74 lat.