Popularne warzywo jest dziś na wagę złota. Ceny szybują w górę

W ostatnich latach ceny żywności wyraźnie wzrosły, a jednym z produktów, którego podwyżki są szczególnie odczuwalne, jest czerwona papryka. Jej cena rośnie nie tylko w Polsce, ale też na innych europejskich rynkach. Oto ile dziś trzeba zapłacić w sklepach za to popularne warzywo (a właściwie to owoc) oraz co jest przyczyną tej sytuacji.