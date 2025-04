Rekin zaatakował człowieka u wybrzeży Izraela. To czwarty taki przypadek w historii tego kraju

Szczątki mężczyzny zostały znalezione dopiero we wtorek po południu przez nurków z jednostki Lehava i przekazane do Instytutu Medycyny Sądowej w Abu Kair w celu identyfikacji. Zabitym okazał się Petah Tikvah, który osierocił żonę i czwórkę dzieci.

"Ogólnie rzecz biorąc, nie ma powodu, aby rekin cię zaatakował, chyba że się do niego zbliżysz, chwycisz za ogon lub płetwy, lub w jakiś sposób mu przeszkodzisz... Rekin to duże zwierzę, do którego nie należy się zbliżać" – powiedział serwisowi Itamar Avishai z organizacji EcoOcean.

Okoliczne plaże zostały zamknięte, a także zaapelowano o niewchodzenie do wody. Dowódca jednostki Lehava, Doron Elmashli, przypomniał, że ten obszar jest "znany z obecności rekinów wzdłuż linii brzegowej" i stanowczo odradził zbliżanie się do nich, zwłaszcza w celu robienia zdjęć: "to maszyny stworzone do walki i bardzo trudno przewidzieć ich reakcje".