Grill na balkonie – wolno czy nie?

Grillowanie na balkonie to temat, który każdego roku budzi wiele emocji – zarówno wśród amatorów pieczonych kiełbasek, jak i ich sąsiadów. Prawo nie zakazuje wprost grillowania na balkonach w blokach, ale nie oznacza to, że jest to całkowicie legalne.