Krzysztof Rutkowski nie żyje. Tak żegnają 73-letniego samorządowca

Po raz pierwszy został wybrany do rady w 1998 roku. W ostatnich wyborach samorządowych w 2024 roku startował z listy Komitetu Wyborczego Tomasza Banacha, jednak nie udało mu się zdobyć mandatu. Przez lata swojej działalności pełnił różne funkcje w radzie, w tym stanowisko wiceprzewodniczącego.

"Dziś zmarł Krzysztof Rutkowski , który przez ponad dwie dekady pełnił funkcję w Radzie Miejskiej, od 1998 do 2024 roku. Był nie tylko oddanym samorządowcem, ale także mentorem i przyjacielem dla wielu osób, które miały zaszczyt z nim współpracować. Jego zaangażowanie w sprawy lokalne oraz troska o mieszkańców pozostaną w pamięci jako przykład prawdziwego poświęcenia i służby publicznej. Jego odejście jest ogromną stratą dla społeczności, którą tak wiernie reprezentował. Spoczywaj w pokoju" – pożegnał go we wpisie na Facebooku radny Andrzej Różański.