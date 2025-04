Duda ogłosił żałobę narodową po śmierci papieża. Co się zmieni w telewizji? Fot. Bartlomiej Magierowski/East News // fot. Marcin Nowak/REPORTER // Fot. Mateusz Grochocki/East News

W Lany Poniedziałek (21 kwietnia) z samego rana świat obiegła przykra informacja. W wieku 88 lat zmarł papież Franciszek. Jorge Mario Bergoglio był suwerenem Państwa Watykańskiego od marca 2013. W ostatnim czasie mierzył się z problemami zdrowotnymi.

Przez kilka tygodni przebywał w placówce medycznej w związku z zapaleniem płuc. Ostatecznie przyczyną jego śmierci był udar mózgu i następująca po nim niewydolność serca. Co ciekawe, w święta Wielkanocne papież jeszcze przemówił do wiernych i spotkał się z wiceprezydentem USA J.D. Vancem. Jak się później okazało były to jednak jego ostatnie chwile.

Pogrzeb papieża i żałoba narodowa w Polsce

Przedstawiciele Watykanu niedługo później poinformowali, kiedy obędzie się pogrzeb Ojca Świętego. Uroczystości mają się rozpocząć 26 kwietnia o godzinie 10:00 na Placu Świętego Piotra. Weźmie w nich udział także prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką.

We wtorek, po godzinie 12:00, we wpisie opublikowanym na platformie X (dawniej Twitter) przekazano, że Andrzej Duda podjął decyzję, aby dzień pogrzebu uczynić dniem żałoby narodowej. Momentalnie pojawiły się więc pytania, co to oznacza dla "zwykłych" obywateli.

Z ogólnych założeń wynika, że w tym czasie flagi zostaną opuszczone do połowy masztu – zwłaszcza na budynkach rządowych, siedzibach organów państwowych i samorządowych oraz jednostkach organizacyjnych państwa. Z tym dniem wiąże się także odwoływanie imprez masowych, w tym koncertów, wydarzeń sportowych i rozrywkowych.

Zmiany w dzień żałoby narodowej. Odwołane koncerty, programy rozrywkowe

Nie jest to jednak obowiązkowe – dodatkowe zarządzenie w tej sprawie może wydać premier lub właściwy wojewoda. Głos w sprawie zabrał już jednak Donald Tusk. Potwierdził, że obchody Tysiąclecia Korony Polskiej, w tym koncert i pokaz dronów, które miały się odbyć w sobotę, przełożono na niedzielę (27 kwietnia).

Pewne jest już, że występy gwiazd, które chętni mieli oglądać wieczorem w sobotę na Błoniach PGE Narodowego, zobaczą dzień później. Zapowiedziano, że na scenie zaprezentują się: Kayah, Doda, Tomasz Organek, Oskar Cyms i Smolasty. Od godz. 20:00 na antenie TVP1 i TVP VOD rozpocznie się transmisja z wydarzenia.

W sobotę nie będzie "The Voice Kids"

Telewizja Polska przekazała też wiadomość na temat zmian emisji nowego odcinka "The Voice Kids". 26 kwietnia nie będzie programu na żywo. Producenci podkreślili jednocześnie, że to "cisza przed prawdziwą burzą emocji", bowiem 1 maja zaplanowano bitwy drużyny Tomsona i Barona, a 3 maja wielki finał sezonu.

TVN przełożył emisję "Mam talent" z soboty na piątek

Roszady zaszły też w TVN. Stacja nie wyemituje w sobotę o 19.45 programu "Mam talent!". Format przełożono na piątek (25 kwietnia) na godz. 19:50. Co ciekawe, to już czas, gdy uczestnicy występują na żywo w półfinałach. Skrócono im więc okres przygotowań o jeden dzień.

Przedstawiciele TVN poinformowali, że w związku z żałobą narodową "dostosują emitowane treści do charakteru tego szczególnego czasu" i to nie tylko na głównej stacji. TVN7 nie pokaże w sobotę odcinka programu Mateusza Hładkiego "Mówię wam", poświęconego celebrytom.

Polsat też czekają zmiany. Odwołano emisję "Kabaretu na żywo"

Na żałobę narodową postanowił zareagować również Polsat, zmieniając swoją ramówkę i usuwając z niej programy rozrywkowe. Z sobotniego "planu" zniknie więc "Kabaret na żywo: Chyba Czesuaf", którego emisja była zaplanowana na godz. 19.55. Fani pytają także, co z "Awanturą o kasę" w sobotę. Stacja jak dotąd nie poinformowała o zmianach dotyczących kultowego teleturnieju. Na tę chwilę zostaje on więc bez zmian.

Dodajmy: oprócz rozrywki w telewizji, niektórzy czekali też na pewne wydarzenia koncertowe. Od tygodni wykonawcy przygotowują się do trzeciej edycji 120 Rap Fest, którego organizatorem jest Adam O.S.T.R. Ostrowski. Raper zabrał głos po decyzji Andrzeja Dudy ws. żałoby narodowej.

– Przerwałem prace w studiu, po to, żeby wam powiedzieć, że z całym szacunkiem dla zaistniałych okoliczności koncert się obędzie. Zapewniam was, że wszystko idzie zgodnie z planem. Nic się nie zmieniło, wpadajcie do Łodzi – powiedział, w opublikowanym oświadczeniu na Instagramie.

Natomiast na ostateczną decyzję w sprawie swojego sobotniego koncertu na krakowskiej Tauron Arenie czeka Kwiat Jabłoni. "Drodzy, bacznie obserwujemy sytuację związana z ogłoszeniem przez Prezydenta RP żałoby narodowej w sobotę (26 kwietnia). Możliwie szybko poinformujemy was o sytuacji z naszym koncertem" – napisali Katarzyna Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz. Ich InstaStory przekazano dalej także na profilu stadionu w Krakowie.

Sympatycy sportowych emocji z pewnością zastanawiają się, co z rozgrywkami zaplanowanymi 26 kwietnia. Polski Związek Piłki Nożnej oraz Ekstraklasa SA potwierdziły, że sobotnie mecze ligowe odbędą się zgodnie z harmonogramem. Jednak – jak podkreślono w oficjalnym komunikacie – spotkania zostaną poprzedzone minutą ciszy, a wokół nich nie powinny odbywać się żadne wydarzenia towarzyszące.