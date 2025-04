– To Łukasz pierwszy podszedł do znajdującej się w garażu reklamówki, rozdarł ją i zobaczył maleńkie dziecko. Zaczął się cały trząść, płakać. Jak przyjechała policja, to zaraz nas wylegitymowali – opowiada dziennikowi Adam, który wraz z Przemkiem i Łukaszem uratował dziewczynkę.

Funkcjonariusze mieli zwrócić uwagę na Łukasza. Po sprawdzeniu jego danych zakuli go w kajdanki i odprowadzili do radiowozu. – Okazało się, że ma do odbycia karę więzienia, a chyba to chodziło o jakieś prace społeczne czy coś takiego – relacjonował mężczyzna.