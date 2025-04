Do dramatycznego odkrycia doszło we wtorek, 15 kwietnia, w opuszczonym budynku przy ul. Zgierskiej w Łodzi. Jak podaje "Fakt", para przechodniów odkryła w reklamówce zakrwawionego noworodka.

Według nieoficjalnych ustaleń "Faktu", matka dziecka została odnaleziona w środę wieczorem. Kobieta trafiła do szpitala. Obecnie śledczy nie mogą przeprowadzić z nią żadnych czynności procesowych, gdyż lekarze nie wyrazili zgody na jej przesłuchanie.

Dziennik podaje, że w związku ze sprawą miał zostać również zatrzymany konkubent kobiety. – "Niewykluczone, że to on jest odpowiedzialny za dramat noworodka – wskazano.

Noworodek odnaleziony w pustostanie w Łodzi

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, według informacji TVN24, do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem, przy ul. Zgierskiej, w łódzkiej dzielnicy Stare Bałuty. Do dyżurnego policji wpłynęło zgłoszenie od świadka, który poinformował o odnalezieniu żywego noworodka w pustostanie.