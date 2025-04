Tajemnicze zasłabnięcia uczniów w szkole pod Warszawą. Urzędnicy podali zaskakujący powód

We wtorek 15 kwietnia informowaliśmy o niepokojącym incydencie w jednej ze szkół podstawowych w gminie Celestynów. Podczas uroczystości szkolnej doszło do masowych zasłabnięć dzieci, część uczniów trafiła do szpitala. Teraz głos w sprawie zabrał urząd gminy – który podał bardzo zaskakującą przyczynę zdarzenia.