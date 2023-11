Kabarety wracają do telewizji! Ogłoszono, w której stacji będą emitowane

W ciągu ostatnich kilku lat kabarety były głównie transmitowane przez telewizję Polsat. Jednakże tuż przed wyborami stacja ta zmodyfikowała swoją politykę programową, co skutkowało nagłym zniknięciem satyrycznych występów komików z anteny. Już niebawem skecze ulubionych grup kabaretowych będą dostępne do oglądania w innej stacji telewizyjnej.

Kabarety wracają do telewizji. Gdzie będzie można oglądać skecze?

Kabarety zniknęły z anteny Polsatu w październiku, w okresie wyborów parlamentarnych. Początkowo poddane cenzurze, wkrótce zostały całkowicie wycofane z programu. Nieporozumienie między Polsatem a grupami kabaretowymi doprowadziło do wydania licznych oświadczeń.

Ostatnio w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej", Robert Górski wyjaśnił, że nie pieniądze były przyczyną sporu między kabaretami a kierownictwem stacji. "Padliśmy ofiarą polityki albo biznesu, który jest tak wysoko nad nami, że nie potrafię tego rozszyfrować. 'Młodzi i Moralni' byli najchętniej oglądanym programem Polsatu, jednocześnie jednym z najtańszych…" – podkreślił.

Kabaret Młodych Panów też zareagował stanowczo, oświadczając, że nie wyobraża sobie dalszej współpracy ze stacją. "Z Polsatem zrywamy z powodów zasadniczych" – stwierdził w rozmowie z serwisem "Press", Robert Korólczyk. "Skoro nie możemy na jego antenie komentować rzeczywistości tak, jak chcemy, poszukamy innych mediów" – zapowiedział.

"Po tym, co się stało, nie chcemy mieć z tą stacją nic wspólnego, więc nie wyraziliśmy zgody na nagrywanie naszego występu podczas gali finałowej 'Ryjka'" – oznajmił.

"Zarząd Polsatu postanowił zdjąć nas z wizji. Nie miało to związku z oglądalnością, bo każdy nasz odcinek jak żaden inny program w tej ramówce, przyciągał średnio 1,5 miliona widzów i ok. 12 proc. udziałów. Reklamy w naszym paśmie były dla stacji najbardziej dochodowe, program był najchętniej oglądalnym, a więc to inne względy niż te artystyczne zdecydowały o zastąpieniu nas w niedzielnym paśmie filmami, które średnio ogląda jedynie 400 tysięcy widzów" – czytaliśmy we wpisie Korólczyka z Kabaretu Młodych Panów.

Dla miłośników humoru nadchodzą jednak dobre wieści! Kabarety powracają do telewizji, tym razem na antenie Telewizji WP. Już pod koniec lutego, w niedzielne wieczory o 20:00, w tradycyjnym paśmie dla tego rodzaju rozrywki, widzowie będą mogli cieszyć się nowymi odcinkami z serii "Mistrzowie kabaretu".

Dotychczas na kanale Telewizji WP można było oglądać powtórki występów najpopularniejszych grup kabaretowych z tej serii. "Mistrzowie kabaretu" wrócili do programu telewizji nie długo po tym, jak Polsat zawiesił emisję swojego popularnego programu (który średnio oglądało nawet półtora miliona widzów).

Kabarety zadomowiły się też już w Zoom TV

Od listopada, Zoom TV oferuje emisję kabaretów w niedzielne wieczory. Ich główną zaletą w porównaniu do pasma Polsatu jest dłuższy czas trwania - rozpoczynają się one około godziny 19:00 i trwają aż do po 23:00. Nadmieńmy, że Polsat emitował program kabaretowy "Młodzi i Moralni" od 20:00 do 22:00.

Przypomnijmy, że od czasu rozstania z Polsatem lider Kabaretu Moralnego Niepokoju często kpi z polityków w swojej nowej serii słuchowisk na YouTube, zatytułowanej "Z Andrzejem na nartach".

Ostatnio Górski udostępnili skecz, który jest parodią pożegnania pracowników programu "Wiadomości".