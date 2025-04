Jaki telewizor do 1500 zł kupić? Internauci mają faworyta Fot. Hubert Hardy/REPORTER (zdj. poglądowe)

OLED to technologia, w której każdy piksel świeci samodzielnie, co daje perfekcyjną czerń i świetny kontrast. QLED to tańszy wynalazek, bo to tak naprawdę ulepszony ekran LCD (przez co nie osiąga takiej czerni) z warstwą kropek kwantowych. OLED jest lepszy pod względem jakości obrazu, ale QLED sprawdzi się lepiej w jasnych pomieszczeniach i jest trwalsze (ma mniejsze ryzyko wypalania pikseli).

Telewizor 55 cali za mniej niż 1500 zł? Ten TV TCL ma świetny stosunek jakości do ceny

Ostatnim hitem serwisu Pepper, na którym internauci dzielą się ciekawymi promocjami, jest telewizor TCL 55C655 55" QLED 4K UltraHD Google TV. Uznaje się go za jeden z najlepszych TV w tym przedziale cenowym i rzeczywiście trudno znaleźć coś tańszego z tak dużym ekranem QLED i ogólnie jakością wykonania.

Obecnie na Allegro można go kupić za 1435,55 zł, czyli został przeceniony o 40 zł. Czym się charakteryzuje oprócz nowoczesnego ekranu? Obsługuje popularne formaty obrazu HDR (Dolby Vision, HDR10+, HDR10 i HLG). Nada się też do grania w gry, bo ma wejście HDMI 2.1, VRR (do 144Hz), FreeSync Premium i 240Hz Game Accelerator.

Do tego ma system audio Onkyo 2.1 z wbudowanym subwooferem i Dolby Atmos. Na pokładzie ma System Google TV z asystentem Google (sterowanie głosowe bez użycia pilota), dostęp do aplikacji z Google Play, obsługę Chromecast, T-cast czy Google Home. Poniżej recenzja modelu z większym ekranem.

