SodaStream Terra kupiłam rok temu. Moja opinia powie wam czy warto Fot. 123 rf/zdjęcie seryjne

Kupując to urządzenie, miałam nadzieję, że będzie jak ekspres do kawy – raz kupisz i używasz przez lata. I faktycznie, przez pierwsze tygodnie byłam zachwycona. A potem przyszedł listopad. I zima.

I moja Terra wylądowała w szafce, między blenderem a gofrownicą, jak przystało na sezonowego kuchennego towarzysza. Ale nie po to jest ten tekst, żeby pisać o jej zapomnieniu. Wręcz przeciwnie – chcę wam opowiedzieć, jak bardzo wróciła do łask, gdy tylko temperatura za oknem wzrosła. I jak nie wyobrażam sobie teraz lata bez niej.

Saturator, który nie jest tylko na Instagram

Dla porządku – SodaStream Terra to urządzenie AGD, które pozwala samodzielnie gazować wodę w domu. W zestawie mamy trzy elementy: sam saturator, litrową butelkę (do napełniania wodą do 840 ml) i nabój z dwutlenkiem węgla, który montujemy z tyłu. Nabój wystarcza na około miesiąc codziennego gazowania i koszt jego wymiany to 39,99 zł – można to zrobić niemal wszędzie: na stacji benzynowej, w Empiku, Media Expert czy nawet w Carrefourze.

Co ważne – urządzenie nie wymaga prądu. Zero kabli, zero problemów. Po prostu naciskasz i gazujesz. Minimalistycznie i praktycznie. I wierzcie mi – działa.

Woda z bąbelkami czy napój gazowany? Biorę oba

W przeciwieństwie do wielu osób, które po miesiącu porzucają syropy i poprzestają na samej wodzie z bąbelkami, ja jestem syropową dziewczyną. Trzymam w szafce klasyczne smaki jak cola czy lemoniada, ale czasem pozwalam sobie też na szaleństwo – mango-marakuja? Jasne. Zimą ten zestaw czasem kurzył się, przyznaję. Ale teraz wróciłam do Terra jak do starej miłości.

Codziennie gazuję jedną, czasem dwie butelki. Po co taszczyć zgrzewki, skoro mogę mieć "Coca-Colę" zrobioną na miejscu? Nie pamiętam już, jak to było wracać z marketu z sześciopakiem napojów. A z moim kręgosłupem – nie chcę pamiętać.

Latem staje się niezbędna – ale ma też swoje minusy

Nie kupuję już słodzonych napojów, oszczędzam pieniądze (choć nie zawsze – syropy też kosztują), a co najważniejsze – ograniczam plastik. Butelka SodaStream starcza na wiele miesięcy i spokojnie można ją myć w zmywarce.

Ale żeby nie było zbyt cukierkowo – Terra nie jest bez wad. Trzeba pamiętać o regularnej wymianie naboju (w moim przypadku to co ok. 4 tygodnie) i… nie da się "przedawkować" gazu.

W sensie – można, ale wtedy cała kuchnia może wyglądać jak scena z "Kevina samego w domu", kiedy coś wybucha. Poza tym: trzeba mieć miejsce na przechowywanie butelek i syropów. No i cierpliwość – przy większych spotkaniach rodzinnych gazowanie butelka po butelce może trochę potrwać.

SodaStream Terra nie jest dla każdego. Jeśli ktoś nie lubi wody gazowanej – nie przekona się do niej magicznie. Ale jeśli jesteś jak ja – kochasz bąbelki, chcesz mniej dźwigać i mieć trochę więcej kontroli nad tym, co pijesz – to urządzenie się sprawdzi.