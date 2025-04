Sikorskiego znów będą cytowali w całej Europie. To powiedział o Niemcach Fot. INA FASSBENDER/AFP/East News; Andrzej Iwanczuk/REPORTER. Montaż: naTemat.pl

– Tak długo, jak Niemcy są w UE i NATO, bardziej obawiam się niemieckiej awersji do zbrojeń niż niemieckiej armii. Dostrzegamy zapowiedź nowego podejścia do wyzwań w obszarze bezpieczeństwa ze strony powstających w Berlinie koalicji – powiedział w środę podczas wystąpienia w Sejmie szef MSZ Radosław Sikorski.

Wcześniej wystąpienie Sikorskiego mocno skrytykował m.in. poseł PiS Radosław Fogiel. – To jest rząd potakiwaczy. Szumnie zapowiadany traktat polsko-francuski to tak naprawdę kontynuacja starań dyplomacji jeszcze poprzedniego rządu – powiedział mediom w Sejmie polityk, co cytuje PAP.

– Istotą i ideą tego traktatu powinno być to, żeby tak wzmocnić relacje Polski z Francją, żeby doprowadzić do sytuacji, w której nie, jak dzisiaj, Francja i Niemcy konsultują się przed spotkaniami formatu weimarskiego i wspólnie przedstawiają swoje stanowisko wobec Polski, ale żeby to Polska z Francją wypracowywała wspólne stanowisko – wskazał polityk PiS.

O czym jeszcze Sikorski mówił w swoim wystąpieniu?

– Obecnie świat staje się coraz mniej przewidywalny. Wojna u naszych granic, zmiany w międzynarodowym układzie sił oraz globalne kryzysy gospodarcze i polityczne sprawiają, że stabilność, do której przywykliśmy w Europie, ugina się pod naporem nowych wyzwań – padło ze strony Sikorskiego.

Szef MSZ zapewnił przy tym, że Polska jest "lepiej przygotowana na trudne czasy, niż bylibyśmy jako samotna wyspa, poza sieciami sojuszy wojskowych, politycznych i gospodarczych". – Otoczenie międzynarodowe jest mniej przewidywalne niż 20 lat temu, ale Polska jest silniejsza – stwierdził.

Polityk dodał, że dla Polski "największym zagrożeniem byłby rozpad wspólnoty Zachodu". – Nie stać nas na osamotnienie, zabiegamy o wiarygodność sojuszy – powiedział minister spraw zagranicznych.

W trakcie swojego exposé Sikorski skrytykował też polityków Prawa i Sprawiedliwości. – Politycy opozycji wprowadzają opinię publiczną w błąd, tłumacząc, dlaczego w Parlamencie Europejskim głosowali przeciw rezolucji, przecież niewiążącej, w sprawie europejskiej obrony – powiedział szef MSZ.

