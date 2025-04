Wynik, jakiego dawno nie było. Trzaskowski przekroczył "magiczną barierę". Fot. Grzegorz Ksel/REPORTER/ Filip Naumienko/REPORTER/ Kolaż: naTemat.pl

Rafał Trzaskowski ubiegający się o fotel prezydenta osiągnął imponujące 50 proc. zaufania społecznego Polaków, zostawiając konkurencję wyraźnie w tyle. Prezydentowi Warszawy zdecydowanie ufa 25,3 proc. respondentów, a kolejne 24,7 proc. deklaruje raczej pozytywny stosunek – to wzrost o 4 punkty procentowe względem badania z marca. Negatywną opinię na temat kandydata KO na prezydenta wyraża 43,3 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 3 punkty.

To drugi raz w karierze Trzaskowskiego, gdy udało mu się przekroczyć tę "magiczną barierę" 50 proc. Po raz pierwszy dokonał tego w lutym zeszłego roku. Tak wysoki poziom zaufania to rzadkość w badaniach IBRiS, prowadzonych systematycznie od 10 lat dla Onetu. Wcześniej udawało się to jedynie nielicznym: Andrzejowi Dudzie w 2017 r., Łukaszowi Szumowskiemu w czasie pandemii i Szymonowi Hołowni na początku 2024 r.

Nowy sondaż zaufania. Andrzej Duda poza podium

Na drugim miejscu w rankingu znalazł się Donald Tusk z wynikiem 40 proc. zaufania (18,3 proc. zdecydowanie ufa, 21,7 proc. raczej ufa). To wzrost aż o 4,8 punktu procentowego w porównaniu do marca. Jednocześnie premierowi nie ufa 53,4 proc. badanych, co nie zmieniło się względem poprzedniego badania.

Trzecią pozycję zajmuje Mateusz Morawiecki, którego pozytywnie ocenia 36,8 proc. ankietowanych. To niewielki wzrost o 0,7 punktu. Jednak aż 56,6 proc. badanych deklaruje brak zaufania do byłego premiera. Co ciekawe, Andrzej Duda, który jeszcze niedawno plasował się w czołówce, na koniec swojej kadencji spadł poza podium – zaufaniem darzy go 33,8 proc. respondentów.

Któremu z polityków ufają Polacy?

Poza pierwszą trójką, w zestawieniu pojawia się także Adam Bodnar (36,1 proc.), Karol Nawrocki (35,8 proc.) i wspomniany już Andrzej Duda, który zajmuje szóste miejsce. Pierwszą dziesiątkę zamykają kolejno: Szymon Hołownia (33,6 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (33,4 proc.), Jarosław Kaczyński (32,5 proc.) i Magdalena Biejat (31,6 proc.).

To właśnie kandydatka Lewicy zyskała w kwietniowym badaniu najwięcej – bo aż 5,8 punktu procentowego. Warto też odnotować sondażowy debiut Joanny Senyszyn, która zyskała 17,9 proc. zaufania.

Na czele tzw. antyrankingu zaufania znaleźli się Grzegorz Braun (75,9 proc. negatywnych odpowiedzi), Sławomir Mentzen (62 proc.) oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński (59,9 proc.).

