Ziobro o Bodnarze "gangster i bandyta". Szef MS zapowiada pozew. Fot. kolaż naTemat/Filip Naumienko/Tomasz Jastrzębowski/East News

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, w poniedziałek 17 marca wieczorem zamieścił na platformie X wpis, w którym już na początku zwrócił się do swojego następcy słowami: "Jesteś gangsterem i bandytą".

Następnie zaczął wyliczać powody, dla których – według niego – Adam Bodnar zasługuje na takie określenie. Odniósł się także do sprawy przesłuchania Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracownicy prezesa PiS, które miało miejsce na kilka dni przed jej śmiercią.

Ziobro zarzucił Bodnarowi, że "akceptuje powierzenie sprawy 'dwóch wież' prokurator Wrzosek, co jest rażącym złamaniem elementarnych zasad obiektywizmu, wymaganych przez prawo". Były minister zapowiedział również, że prokurator generalny poniesie za to prawne konsekwencje.

"A jeśli myślisz, że ujdzie Ci to płazem, to – wbrew profesorskiemu tytułowi – masz rozumek Puchatka albo jesteś najbardziej naiwnym człowiekiem w Polsce. Nie ma kwestii, czy będziesz za to siedział – jest tylko pytanie, kiedy. I to nastąpi szybciej, niż myślisz" – tymi słowami polityk zakończył wpis.

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, Barbara Skrzypek zmarła w sobotę 15 marca. Trzy dni wcześniej była przesłuchiwana w sprawie afery dotyczącej "dwóch wież". W związku z pojawiającymi się oskarżeniami polityków PiS, sugerującymi, że jej śmierć mogła mieć związek z przesłuchaniem, Prokuratura Okręgowa w Warszawie zdecydowała się ujawnić protokół oraz przeprowadzić sekcję zwłok.

Adam Bodnar pozywa Zbigniewa Ziobrę

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny odniósł się do sprawy na antenie TVP Info. Zapowiedział, że złoży pozew cywilny o ochronę dóbr osobistych przeciwko Ziobrze.

– Mam wrażenie, że to już zaczyna być wręcz jakaś taka stała modła, jeśli chodzi o wykorzystywanie tego typu słów, które moim zdaniem nie przystoją byłemu ministrowi sprawiedliwości. Pomyślałem sobie, że cóż, będę miał jeszcze więcej materiału do pozwu o naruszenie dóbr osobistych w stosunku do mnie – mówił.

Pytany o termin złożenia pozwu, minister odpowiedział, że sprawa trafi do sądu w ciągu kilku lub kilkunastu dni. Dodał również, że wcześniej pozwał Mateusza Morawieckiego za wypowiedź, w której były premier oskarżył go o to, że "ma krew na rękach" w kontekście śmierci żołnierza na granicy. Bodnar uznał te słowa za "absolutnie niedopuszczalne i skandaliczne".

