Uwzględnimy Twój sprzeciw dotyczący Twoich informacji publicznych, takich jak publiczne posty i komentarze, oraz Twoich interakcji z funkcjami SI w Meta. Oznacza to, że nie będziemy w przyszłości wykorzystywać Twoich publicznych informacji z Produktów Meta ani interakcji z funkcjami SI w Meta do opracowywania i ulepszania modeli generatywnej sztucznej inteligencji na potrzeby SI w Meta. Uwzględnimy Twój sprzeciw również w odniesieniu do wszystkich innych kont dodanych do tego samego Centrum kont, co to konto. Jeśli masz inne konta, które nie zostały dodane do tego samego Centrum kont, co to konto, w przypadku każdego z nich konieczne będzie przesłanie nowego wniosku.

Mail z Facebooka