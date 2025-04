Biedronka – promocje na grilla. Zakupy na majówkę Fot. Adam Burakowski/East News

Biedronka – promocje na grilla. Zakupy na majówkę

Zestaw grillowy „Czas na grill” – to brzmi prawie jak hasło akcji ratunkowej dla głodnych mięsożerców. W środku same klasyki: boczek, karkówka, schab – wszystko w paprykowej marynacie, gotowe, żeby wylądować na ruszcie i zawładnąć podniebieniami. Cena? 29,99 zł za porządną paczkę pełną smakowitości. Ale to nie wszystko.

1 = 1 gratis, czyli ulubiona matematyka każdego Polaka

Od czwartku 24 kwietnia do niedzieli 27 kwietnia trwa promocja, która sprawia, że zgrillowany uśmiech pojawia się na twarzy sam – kupujesz dwa opakowania zestawu grillowego, a za oba płacisz tylko połowę. Innymi słowy: drugi zestaw dostajesz gratis, a my pytamy: gdzie jest haczyk? (Nie ma.)

Ale Biedronka wie, że majówka nie kończy się na boczku. Dlatego rozsypała grillowe promocje jak przyprawy do karkówki. Oto kilka hitów na ruszt i pod stół:

Kiełbasa Morlińska z szynki (500 g) – w promocji 1+1, czyli płacisz za jedną, dostajesz dwie. Cena? 7,35 zł za jedno opakowanie. Brykiet węgla drzewnego – bo jak grillować, to z ogniem. Paczka tylko za 8 zł . Karkówka grillowana w marynacie – cena spadła z 29,99 zł na 19,99 zł . Taniej się nie da. Polędwiczki z kurczaka – idealne na szaszłyki albo do sałatki z grilla. Z 14,99 zł na 11,99 zł .

A do tego coś na orzeźwienie i energetycznego kopa. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero (4x2L) – tylko 6,49 zł za 4-pak. Energetyki Tiger – promocja 5 + 5 gratis. Za 10 puszek zapłacisz tylko 12,50 zł, czyli 1,25 zł za sztukę. Do popicia, do tańca, do porannego resetu po wieczornym grillowaniu.

Jeśli jeszcze nie planowałeś majówki, to teraz już wiesz, gdzie zacząć. Z takim zestawem i takimi cenami można nie tylko urządzić grilla życia, ale też zaoszczędzić na kolejne piwo bezalkoholowe.

Biedronka wydłuża godziny otwarcia przed majówką

Biedronka wie, że Polak grilluje niezależnie od pogody, a najlepiej – z pełnym stołem i zadowolonymi gośćmi. Więc zanim inni wykupią wszystko, co da się wrzucić na ruszt – zrób miejsce w lodówce i ruszaj po zapasy. Bo grill nie poczeka, a te promocje też nie będą trwać wiecznie.

Uwaga! Warto wiedzieć, że Biedronka wydłuża godziny otwarcia przed majówką. Zakupy zrobisz nawet do 23:30. 27 kwietnia to niedziela handlowa, ale Biedronka idzie o krok dalej. Od czwartku (24.04) do niedzieli (27.04) ponad 3000 sklepów będzie działać dłużej niż zwykle. Do soboty włącznie zakupy zrobimy nawet do 23:30, a w niedzielę handlową aż 3,5 tysiąca sklepów będzie otwartych do 22:00.

