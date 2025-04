Wczesnym rankiem 21 kwietnia, około godziny 5:30, pielęgniarz Massimiliano Strappetti powiadomił papieskiego lekarza – Sergio Alfieriego o gwałtownym pogorszeniu stanu zdrowia papieża . Jak relacjonuje Alfieri w rozmowie z "Corriere della Sera", początkowo rozważano natychmiastowy transport Franciszka do kliniki Gemelli, ale po dokładnej ocenie sytuacji zdecydowano, że papież pozostanie w swoim domu.

– Pielęgniarz dał mi znać, że stan jest naprawdę zły. Mimo to początkowo wierzyłem, że hospitalizacji uda się uniknąć – wyjaśnił Alfieri w wywiadzie z włoskimi dziennikarzami.

Ostatnie chwile papieża Franciszka

Sergio Alfieri dotarł do domu św. Marty w zaledwie 20 minut od wezwania. Po wejściu do pokoju papieża zauważył, że Ojciec Święty ma otwarte oczy i spokojnie oddycha – Przemówiłem do niego, ale nie odpowiedział. Nie reagował także na inne bodźce, w tym bolesne. Był w głębokiej śpiączce – cytuje słowa lekarza "Corriere della Sera".