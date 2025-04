Watykan poinformował o śmierci papieża Franciszka za pośrednictwem kardynała Kevina Farrella. – Najdrożsi bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego Franciszka. O godzinie 7.35 tego ranka biskup Rzymu Franciszek powrócił do Domu Ojca – powiedział Farrell, pełniący funkcję kamerlinga Kościoła Rzymskiego.

Na Placu św. Piotra zaczynają gromadzić się ludzie. Wierni przybyli do Watykanu głównie z powodu zaplanowanych uroczystości związanych z obchodami wielkanocnymi. Jak informują media, wielu z nich jest zaskoczonych i zasmuconych wiadomością, że papież , który jeszcze wczoraj udzielał wiernym błogosławieństwa – nie żyje.

W Niedzielę Wielkanocną 20 kwietnia papież pojawił się na balkonie bazyliki Świętego Piotra, by udzielić błogosławieństwa Urbi et Orbi. W krótkim orędziu wyraził nadzieję na pokój na świecie i zjednoczenie chrześcijan. Mimo złego stanu zdrowia, Franciszek jeszcze tego dnia wsiadł do papa-mobile i jeżdżąc, błogosławił tłum zgromadzony na placu.