"Chaos" już na Netfliksie

To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tej wiosny. Twórca dwóch części filmu "Raid", "Apostoła" oraz serialu "Gangi Londynu" tym razem wypuścił widowiskowego akcyjniaka. "Chaos" to nowe dzieło Garetha Evansa . W głównego bohatera Walkera wciela się Tom Hardy .

"Walker to poturbowany przez życie detektyw, który toruje sobie drogę przez kryminalny półświatek stopniowo przejmujący władzę nad miastem. Po nieudanej operacji narkotykowej Walker ma na głowie kilka wrogich frakcji – mściwy syndykat przestępczy, skorumpowanego polityka, a także innych policjantów. Próbując uratować syna ważnej figury, którego zaangażowanie w transakcję narkotykową ujawnia siatkę powiązań korupcyjnych i spisek, jest zmuszony stawić czoła demonom swojej przeszłości" – brzmi opis fabuły filmu .

Gareth Evans przyznał, że wpływ na to miał rozległy harmonogram oraz strajki w branży filmowej. W rozmowie z slashfilm.com reżyser opowiedział też, na czym się skupiał przy tworzeniu swojego nowego filmu. – Widziałem już milion pościgów samochodowych w filmach akcji. I zawsze próbuję znaleźć coś, niezależnie od tego, czy jest to pościg samochodowy, czy nawet scena walki, zawsze próbuję znaleźć jakiś nowy pomysł na ujęcie lub jakiś nowy sposób przedstawienia czegoś, który sprawia, że ​​wydaje się to świeże, nowe – opowiadał.