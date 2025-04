"1670", czyli polski serial wzorowany na formacie "The Office", którego fabuła dzieje się w XVII wieku, zadebiutował na Netfliksie pod koniec 2023 roku i z miejsca stał się fenomenem. Widzowie pokochali szlachtę i chłopów z Adamczychy, a niektóre cytaty są już kultowe i weszły do polskiego języka potocznego. Satyryczną produkcję docenili także krytycy, a "1670" zostało nagrodzone nawet prestiżowym Orłem.

W marcu ubiegłego roku ogłoszono, że powstanie drugi sezon "1670" , co niesamowicie uradowało licznych fanów serialu. W kolejnych miesiącach ekipa produkcyjna pracowała na planie. Już pokazano pierwszy zwiastun serialu , a premierę wyznaczono na jesień 2025 roku.

Będzie 3. sezon "1670"

Teraz przygotowano dla fanów "1670" niespodziankę. 1 kwietnia na oficjalnych profilach Netflixa w sieci wrzucono minutowy klip z rodziną Adamczewskich zasiadającą przy wspólnym stole razem z serialowym Bogdanem. Jan Paweł zwraca się do szwagra z następującą kwestią: – Bogdan, proszę cię... Ten Judasz, Andrzej, zdradziłby Rzeczpospolitą, zanim kur zapieje...

I na tym słowie "zaciął się", a rodzina próbuje mu przypomnieć, ile razy kur ma zapiać. "Jak się powiedziało dwa, to trzeba powiedzieć trzy. Serial '1670' powróci też z 3. sezonem! Premiera w 2026" – dodano w opisie. Po tej nowinie w komentarzach zawrzało.

"Takich rzeczy się nie wrzuca 1 kwietnia, tak się nie godzi"; "I ogłaszacie to dzisiaj, w prima aprilis? Nie ufam Wam dziś" – napisali pod postem internauci. W odpowiedzi na liczne reakcje administrator odpisywał, przekonując: "Żartować z takiego tematu? To byłaby potwarz!", "To nie żarty".