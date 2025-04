Tak prezentuje się Toyota Yaris Fot. Materiały prasowe Toyota

Równocześnie, dla miłośników prawdziwie sportowych emocji, Toyota wprowadza zaktualizowaną Toyotę GR Yaris – hot hatcha z rajdowym rodowodem, teraz jeszcze mocniejszego i bardziej zaawansowanego.

Wymiary, pojemność i możliwości transportowe

Toyota Yaris zachowuje swoje kompaktowe wymiary, idealne do miejskiej dżungli, oferując jednocześnie przestronne wnętrze jak na swoją klasę.

Długość: ok. 3940 mm Szerokość: ok. 1745 mm Wysokość: ok. 1500 mm Rozstaw osi: ok. 2560 mm Pojemność bagażnika: standardowo ok. 286 litrów (możliwość powiększenia przez złożenie tylnej kanapy). Masa własna: Zależna od wersji, zaczynająca się od ok. 1090 kg dla wersji benzynowej i ok. 1180 kg dla wersji hybrydowej. Ładowność: ok. 450-500 kg (w zależności od wersji). Zdolność holowania: Zazwyczaj ok. 450 kg dla przyczepy lekkiej (bez hamulca) i do 850 kg dla przyczepy z hamulcem (dla wybranych wersji).

Toyota GR Yaris, ze względu na swój sportowy charakter i poszerzone nadwozie, może nieznacznie różnić się wymiarami (zwłaszcza szerokością) oraz masą własną (ok. 1280 kg).

Dostępne jednostki napędowe

Toyota oferuje sprawdzone i nowoczesne jednostki napędowe, dopasowane do różnych potrzeb:

Toyota Yaris:

1.5 VVT-i: Silnik benzynowy o mocy ok. 125 KM, dostępny z manualną skrzynią biegów. 1.5 Hybrid Dynamic Force 116 KM: Napęd hybrydowy piątej generacji, łączący silnik benzynowy z elektrycznym, współpracujący z automatyczną skrzynią e-CVT. 1.5 Hybrid Dynamic Force 130 KM: Nowość w ofercie, mocniejsza wersja napędu hybrydowego, oferująca lepszą dynamikę, dostępna w wyższych wersjach wyposażenia, współpracująca z automatyczną skrzynią e-CVT.

Toyota GR Yaris:

1.6 Turbo: Turbodoładowany, trzycylindrowy silnik benzynowy o zwiększonej mocy do ok. 280 KM i momencie obrotowym ok. 390 Nm. Skrzynia biegów: Dostępna 6-biegowa manualna lub nowa, 8-biegowa automatyczna skrzynia Gazoo Racing Direct . Napęd: Zaawansowany napęd na cztery koła GR-FOUR .

Oszczędność to kluczowy atut standardowej Toyoty Yaris, zwłaszcza w wersjach hybrydowych:

Yaris 1.5 VVT-i: Średnie zużycie paliwa wg WLTP od ok. 5,2 l/100 km. Yaris 1.5 Hybrid 116 KM: Średnie zużycie paliwa wg WLTP od ok. 3,8 l/100 km. Emisja CO2 od ok. 87 g/km. Yaris 1.5 Hybrid 130 KM: Średnie zużycie paliwa wg WLTP od ok. 4,2 l/100 km. Emisja CO2 od ok. 95 g/km. (Napęd hybrydowy korzysta z niewielkiej baterii litowo-jonowej, ładowanej podczas jazdy). GR Yaris 1.6 Turbo: Średnie zużycie paliwa wg WLTP od ok. 8,5 l/100 km (wartość może się różnić w zależności od skrzyni biegów i stylu jazdy).

Cennik i wersje wyposażenia Toyoty Yaris

Nowa Toyota Yaris jest dostępna w kilku wersjach wyposażenia: Active, Comfort, Style, Executive oraz usportowionej GR Sport. Toyota GR Yaris oferowana jest zazwyczaj w jednej, bogato wyposażonej specyfikacji, z możliwością doboru pakietów opcjonalnych.

Ceny Toyoty Yaris (orientacyjne ceny startowe):

Yaris 1.5 VVT-i 125 KM 'Active': od ok. 80 000 zł Yaris 1.5 Hybrid 116 KM 'Active': od ok. 95 000 zł Yaris 1.5 Hybrid 116 KM 'Comfort': od ok. 100 000 zł Yaris 1.5 Hybrid 130 KM 'Style': od ok. 115 000 zł Yaris 1.5 Hybrid 130 KM 'Executive': od ok. 125 000 zł Yaris 1.5 Hybrid 130 KM 'GR Sport': od ok. 128 000 zł

Ceny Toyoty GR Yaris (orientacyjne ceny startowe):

GR Yaris 1.6 Turbo 280 KM (manualna skrzynia): od ok. 210 000 zł GR Yaris 1.6 Turbo 280 KM (automatyczna skrzynia): od ok. 220 000 zł

Uwaga: Podane ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Dokładny cennik dostępny jest na oficjalnej stronie Toyota Polska i u dealerów.

Wyposażenie Podstawowej Wersji 'Active' (Toyota Yaris)

Już w bazowej wersji Active, nowa Toyota Yaris oferuje bogaty pakiet wyposażenia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa:

1. Systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense najnowszej generacji:

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA) Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA) Automatyczne światła drogowe (AHB) Inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC)

2. Systemy stabilizacji toru jazdy (VSC) i kontroli trakcji (TRC)

3. System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)

4. Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, centralna poduszka powietrzna

5. System multimedialny Toyota Touch® 3 z kolorowym ekranem dotykowym (np. 9 cali)

6. Interfejsy Apple CarPlay® i Android Auto™ (połączenie bezprzewodowe)

7. Klimatyzacja manualna lub automatyczna (w zależności od rynku/potwierdzenia producenta)

8. Elektrycznie regulowane szyby przednie

9. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

10. Kamera cofania

11. System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

12. Światła do jazdy dziennej w technologii LED

13. Stalowe felgi z kołpakami

Podsumowując, nowa Toyota Yaris kontynuuje swoją ewolucję, oferując jeszcze więcej technologii, bezpieczeństwa i wydajności, zwłaszcza z nowym, mocniejszym napędem hybrydowym.

