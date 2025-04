Pogoda spłata nam figla. W Polsce w nocy będą przymrozki

Najbliższa noc z piątku na sobotę przyniesie znaczące ochłodzenie, szczególnie na północy Polski. Na Pomorzu Zachodnim i Kaszubach prognozowane są spadki temperatury do -1°C, a przy gruncie nawet do -3°C.

Równie niebezpiecznie zapowiada się noc na Warmii, Kujawach, Podlasiu oraz północnym i zachodnim Mazowszu – tam możliwe są przymrozki od -1°C i do -3°C przy gruncie. Co ważne, w niektórych miejscach może być nawet pięć stopni na minusie.

W centrum kraju – w woj. łódzkim, wielkopolskim, lubuskim, a także na południowym Mazowszu i Lubelszczyźnie – termometry wskażą nieco wyższe wartości, od 0°C do +2°C, jednak przy gruncie możliwe są spadki poniżej zera. IMGW wydało nawet alerty.

To jednak nie koniec chłodów. Noc z soboty na niedzielę zapowiada się jeszcze zimniejsza. Będzie to kulminacyjny moment fali arktycznego powietrza. Przymrozki prognozowane są w znacznej części kraju.

Na wschodzie, Mazowszu i Ziemi Łódzkiej słupki rtęci mogą spaść nawet do -2°C, lokalnie do -3°C. W pozostałych regionach Polski prognozowane są wartości od -1°C do +2°C.