Polacy są narodem, który bardzo lubi zwiedzać. Dowodem na to są np. nowe trasy, które otwierane są dosłownie co kilka miesięcy . Na popularności od lat zyskuje także turystyka kulinarna. Pewnie nie raz łapiecie się na tym, że zamiast przeglądać ofertę muzeów, najpierw sprawdzacie, w której knajpce i co warto zjeść. A kiedy jesteście już na miejscu, podobno zdradzacie swoją narodowość tym, co robicie po skończeniu posiłku.

To zdradza Polaka w restauracji za granicą. To kwestia wychowania

Polacy bywają całkiem dobrze znani ze swoich nawyków za granicą. Podobno w rozmowach zdradza nas używanie zwrotu "thank you very much", czyli "bardzo dziękuję". Wielu obcokrajowców zauważa także, że Polacy unikają rodaków podczas wyjazdów, czego do końca nie rozumieją.