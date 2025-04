Franciszek sam zaplanował swój pogrzeb. Będzie inny niż pożegnanie Jana Pawła II

W sobotę 26 kwietnia o godzinie 10:00 rozpocznie się pogrzeb papieża Franciszka. Od momentu przeczytania jego testamentu wiadomo, że to on zaplanował wiele elementów tej uroczystości. W porównaniu do pożegnania Benedykta XVI czy Jana Pawła II wiele się zmieni.